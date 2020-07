green

“Que me disculpe porque no fue mi intención hacerle daño. Soy un conductor y un ser humano que tiene errores también. Fue sin culpa, fue un accidente”, aseguró a la emisora Blu Radio el conductor que estrelló a Nairo Quintana este viernes.

El ciclista colombiano dio un parte de tranquilidad a sus seguidores. En un video que publicó su equipo, el Arkea de Francia, Quintana solo lamentó un raspón en su brazo izquierdo y una contusión en su rodilla derecha.

“Muchas gracias por todos los mensajes de aliento. Es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro. Nos adelantó otro carro y se vino frente a mí, me vino detrás y no tuve como verlo ni nada, me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo”, contó Nairo en el video.

El accidente se produjo en la vereda Salvial de Motavita, por una de las carreteras del departamento de Boyacá. Las autoridades responsabilizaron al conductor sobre lo sucedido, precisando que este cometió una maniobra indebida.

“Estamos a la espera de unos exámenes para descartar cualquier lesión que nos pueda afectar en nuestra preparación. Estoy bien y de esta saldremos mejor”, concluyó Nairo en su mensaje a la opinión pública.

El boyacense está descansando en su hogar, fue atendido por el personal médico y en las próximas horas recibirá los resultados de los exámenes que le practicaron.