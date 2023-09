Por estos días, Anahí, que interpretó durante años a Mía Colucci en la serie de televisión RBD y que hace parte de la formación actual de la banda, le concedió una entrevista al periodista mexicano Joaquín López-Dóriga en la que reveló detalles de situaciones sobre las que nunca antes se había referido.

Una de ellas, la que más llamó la atención entre sus fans: que ella facturaba más que el resto de sus compañeros de set y de conciertos.

(Vea también: Qué habría detrás de cancelación de Tekashi y Yailin horas antes de los Premios Juventud)

“Cuando empezó Rebelde y el grupo RBD había una distorsión de sueldos porque la que más ganaba era yo. No sé cuántos años de carrera ya tenía, entonces así nos pagaban, en escalerita”, le contó al periodista.

Es decir, ella sí ganaba más pero porque la casa productora estimó pagarle a los artistas de acuerdo a su trayectoria, y bueno, Anahí comenzó a trabajar desde que tenía dos años de edad.

Sin embargo, al enterarse de eso no dudo en incitar a sus compañeros para que reclamaran un sueldo en igualdad de condiciones. “Yo podré tener muchos defectos, pero soy justa en la vida, un día les dije, ‘vamos todos a hablar porque no es justo’, nos debían pagar lo mismo a todos”, comentó.

Finalmente, la enfrenta logró su cometido: “No me acuerdo exactamente del monto que nos pagaban por concierto, pero obviamente no era lo justo”, anotó no sin antes contar que, además, ninguno de los integrantes de RBD recibieron ganancias por los artículos asociados a la banda que se pusieron a la venta y que de inmediato se vendieron gracias al fulgor que se despertó entre los jóvenes con la producción.

(Lea también: Estos son los problemas de salud que Christopher Uckerman enfrenta en la gira de RBD)

“Había mucho productos con nuestras caras y nombres. Nos decían ‘es que no son ustedes, son los personajes’. Todo lo que veían, mochilas, cuadernos, gorras, nos decían que no nos iban a pagar de eso porque no era yo, era Mía Colucci”.