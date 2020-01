View this post on Instagram

#PortadaVea ❤ Ana María Estupiñan y Mattias Bylin ¡Castidad hasta el altar! La protagonista de Amar y Vivir cuenta como vivió un noviazgo de 6 años sin relaciones. Además, sus planes de adoptar.🌟 . . #Paparazi l Sebastián Carvajal, flechado por una reina. . . Melina Ramírez ¡Año nuevo, amor nuevo! . . Majida Issa y Mark Tacher se enamoraron en el set. . . Valerie Domínguez y Diego Sáenz ¡Romance en la playa! . . #Librodelacocinavea l En nuestra entrega #22 Horneados @d1tiendas ¡Colecciónalo!