Ana Lucía Domínguez se está estrenando como mamá hace pocos meses, por lo que muchas experiencias para ella son nuevas. Una de sus mayores preocupaciones era cómo quedaría su cuerpo luego de dar a luz. Se disfrutó los meses que tuvo a su hija en la barriga, pero se preparó mentalmente y físicamente para poder volver a estar tonificada.

Ahora, luego de pocos meses de haber pasado por el nacimiento de su hija, muchos seguidores en redes sociales reaccionaron al cambio de su cuerpo y le preguntaron que cómo había logrado tonificar su abdomen.

“Indiscutiblemente, el ejercicio desde antes de quedar en embarazo y durante el embarazo, hasta el último día. No sabía si iba a ser natural o cesárea, hice ejercicio pélvico, a hacer cardio, a moverme“, afirmó la actriz.

Domínguez mostró el primer día y la actualidad de su cuerpo y en redes sociales comentaron:

“Eso es genética, jamás hice ejercicio en embarazo y mi estómago después de tener los hijos me quedó igualito como antes”, “definitivamente eso solo pasa en televisión”, “si puede pasar, siempre y cuando no tengas grasa en el abdomen después de cirugía“, “con el primer bebé la mayoría de mujeres quedan casi igual, espere a tener el segundo”, “a mí nunca me quedó barriga y nunca hice ejercicio”.

Lo cierto es que Ana Lucía Domínguez pasará algún tiempo dedicándose solo a su hija y a disfrutar su maternidad, teniendo en cuenta que no solo tiene algunos ahorros, sino que también con el trabajo de su esposo.

