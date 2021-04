green

La presentadora Ana Karina Soto y toda su familia dieron positivo para COVID-19. Eso contó su esposo, Alejandro Aguilar, durante una entrevista en Instagram con la periodista Tata Solarte.

Soto no ha querido pronunciarse al respecto en sus redes sociales. De acuerdo con el testimonio de Aguilar, ella se empezó a sentir mal el pasado sábado y este lunes recibieron los resultados de la prueba de coronavirus a la que se sometieron.

“Dimos positivo, estamos aislados, nos estamos cuidando mucho. Los teatros están con todas las medidas de bioseguridad, pero no dejamos de exponernos. Ana Karina el sábado ya estaba mal, yo la cuidé a ella. El lunes dimos positivo. No quiero hacer un show de esto porque siento que hay familias que la han tenido que pasar muy mal y nosotros no nos podemos quejar”, expresó el esposo de la presentadora de Noticias RCN.

Después de confirmar que en su hogar estaban viviendo en carne propia los efectos de la enfermedad, el actor indicó que estaba prestándole especial atención a su esposa, porque ella es paciente asmática. “Ana Karina me preocupa un poco por la saturación, porque tiene problemas de asma. Por momentos me siento con fiebre y dolor de huesos. No fumo, soy deportista, muy atlético. He dormido hora y media”, agregó Aguilar.

Las últimas publicaciones que compartió Soto en su cuenta de Instagram dan cuenta del viaje que ella y su familia hicieron a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, para visitar a la virgen de Chiquinquirá.

De todas maneras, Aguilar sospecha que Soto contrajo el virus trabajando en el noticiero y que a él le sucedió lo mismo en el teatro. Él insiste en que su familia se cuidó mucho para prevenir un posible contagio, pero que esto muchas veces no alcanza para escaparle al COVID-19.

Es por eso que el actor concluyó la entrevista dejándoles una reflexión a las personas que la estaban viendo: “Empatía por el otro. Mientras las vacaciones y la rumba sigan siendo nuestra prioridad no vamos a salir de lo que nos está pasando. Pensemos en el otro. A nosotros nos pasó trabajando. A Ana Karina le pasó trabajando en el noticiero y a mí en el teatro, trabajando, no rumbeando. Y así, cuidándonos y todo, nos pasa”.

Estas fueron las últimas fotos que compartió Soto antes de enterarse que tenía coronavirus:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐍𝐀 𝐤𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐓𝐎 (@karylamas)