A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, la cantante Ana del Castillo se refirió a su situación amorosa, teniendo en cuenta la reciente ruptura con su exacordeonero Jorge Alcides ‘Chide’ García en agosto, meses después del lanzamiento de su última producción ‘Con fuerza’.

La cantante contó que “no se encuentra disponible” para iniciar una nueva relación porque “se está tomando un tiempo”, sin embargo, no descartó romances cortos.

“No estoy disponible, pero una noche de pasión caliente es diferente. Mi referente en el amor es Jennifer López: ella se casa, se separa y al otro día tiene un novio y eso me gusta, cómo no. Yo no soy de esas mujeres que llega a ‘mascarle’ el bolsillo a un hombre y también sé lo que merezco”, dijo Ana del Castillo.