La ‘Diva de Colombia’ no tuvo compasión con ‘Epa Colombia’ en dicha red social, y manifestó que es “una antisocial atacando y destruyendo lo que le pertenece a la población civil y que pagamos todos con los impuestos”.

Además, aseguró que si la justicia deja pasar por alto este tipo de actos vandálicos, que realizó la influenciadora, no sería un buen ejemplo para la sociedad.

El tajante mensaje de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dio a raíz de que el actor colombiano Hernán Álvarez expresó su indignación por lo que la justicia colombiana no considera a ‘Epa Colombia’ un “peligro para la sociedad”.

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia, acudió voluntariamente a la audiencia en la que le imputaron delitos por falsedad en documento privado, obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, pues los destrozos que causó al sistema ascienden a 1.200.921.116 pesos.

A continuación, el tuit de Amparo Grisales y algunas reacciones de sus seguidores:

Eso digo yo!!! Es una antisocial atacando y destruyendo lo que le pertenece a la población civil y que pagamos todos con los impuestos!!! Es una ignorante y permitirle lo que hizo no es un buen ejemplo !! Ubíquese muchacha !! Y haga algo para nutrir sus neuronas!!😡 https://t.co/VP1slYQ8n8

Total. El Esmad mata a un estudiante y no pasa nada. Los vándalos golpean a un policia y no pasa nada…..esta desadaptada destruye los bienes públicos y no pasa nada!!!!!

Que Dios nos guarde por que este gobierno nos tiene en total desamparo!!!

