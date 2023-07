Este viernes durante el tercer capítulo de ‘Yo me llamo’, ‘La diva de Colombia’ destapó una anécdota de su época juvenil que quizá muy pocos conocían.

Todo ocurrió justo después de la presentación de la imitadora de Lucha Villa, cuando el jurado comenzó a dar sus apreciaciones. Durante su intervención, Amparo Grisales contó que tuvo varios encuentros con personalidades mexicanas de la época dorada del cine de ese país y eso le permitió acercarse mucho a esa cultura.

“Yo viví en México y me encanta la edad de oro de México del cine y los artistas de esa época. Tengo anécdotas con muchos de ellos. Me parece que los hiciste hermoso y lo matizaste como es. Me encantó, esa es Lucha Villa”, dijo la actriz colombiana.

Después de que la participante recibió los tres síes de los jueces, César Escola aprovechó para indagar más sobre las experiencias de Grisales en su juventud.

“Lastima que no existían los celulares en esa época para registrar momentos. Por ejemplo, tengo una foto que le tomé a mi novio Jorge Rivero, que era un gran actor. Él hizo una película con Ava Gardner [actriz estadounidense] en España… tuve a Ava Gardner en el mismo carro y le tomé fotos porque él hacía de su amante”, dijo la manizaleña.

Pero allí no quedó todo, pues también narró cuando conoció a una de las divas mexicanas más conocidas de los años 60, quien falleció en 2002: María Félix.

“Tengo anécdotas divinas. Cuando empezaba [la carrera de] Juan Gabriel había una presentación en una plaza de toros muy importante e invitaron a grandes estrellas. Yo llegué con Jorge, él estaba papacito y yo tenía 20 años. La doña [María Félix] estaba sentada con todo su maquillaje y su pelo negro. Yo llegué con él, me senté a su lado y María Félix me pegó un pellizcó. Me agarró de mi blusa y me sentó en la silla de adelante”, recordó Amparo Grisales.

La actriz colombiana dijo haberse sentido honrada de haber vivido ese episodio y más con una mujer tan conocida de la época.

“Ella era tremenda… para que yo no estuviera en la foto de Jorge. Ella estaba al lado de Jorge, pero me siento muy honrada de que María Félix me haya pegado un pellizco. Yo la miré golpeado, pero era una diva y yo era una niña, aunque sabía quién era ella. Por eso digo que lo vivido no me lo quita nadie”, concluyó Grisales.