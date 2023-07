Pese a que en principio los jueces dieron pistas de que lo que estaban viendo los convencía, a medida que fue avanzando la presentación de la participante las cosas fueron cambiando en ‘Yo me llamo’.

Amparo Grisales se mostró conforme con lo que demostró la imitadora, pero César Escola y Pipe Bueno lucieron completamente diferentes.

—La actitud está campeona y el ‘look’— resaltó Escola.

—El inglés también— agregó Amparo Grisales.

—Lastima las notas graves, son muy inseguras y no están bien apoyadas con los agudos— agregó el argentino.

—No cantas mal del todo. Tienes muy buena condición— apuntó la actriz.

Escola se mostró firme en su postura de que no veía por ningún lado a la artista original y esto provocó una discusión con su compañera en el jurado.

“No pero escúchenme. Yo estoy segura de que puedo, estoy lista, estoy preparada. Llevo toda mi vida luchando por esto. Nadie creyó en mí ni en mi familia y no me importó. Acá estoy y lo voy a hacer. No me bajo de este escenario sin un sí ¡no me bajo! Me van a bajar de acá cantando”, aseguró la imitadora de Lady Gaga en tono furioso.