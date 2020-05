La mayoría de las reacciones en redes dieron cuenta de que más de uno no se esperaba que el secreto fuera revelado en este capítulo:

Pero otros se mostraron contrariados por la reacción de él cuando supo de las verdaderas intenciones de ella, casi que reprochándola por ello:

— Marce Páramo (@MargeParamo) May 21, 2020

Analia : "Mejía mató a mi mamá, me trato de matar… Puso una bomba en el carro donde iba"…. Pablo : "Me da una tristeza verte así…"

Oigan a este. Claro como a él no le dañaron la vida, pero vaya y ella le diga a él que deje que la ley solamente se encargue de la custodia de su hija, ahí si no le gustaría. Por otro lado amo la mirada de odio y rencor de Analía 😍 #LaVenganzaDeAnalia

Pablo: no sigas con la venganza Analia y todos: estúpida mis planes!! #LaVenganzaDeAnalía pic.twitter.com/e4qLQYhZj6

sí marica re precioso que pablo le haya dicho a analía novia mía y la haya besado pERO no le está gustando lo de la venganza y mhhh #LaVenganzaDeAnalia pic.twitter.com/ap72DLizuL

Incluso hubo alguien que no estuvo conforme con que no fuera un momento realmente épico:

Que escena tan mal lograda esa confesión de la verdad. Se supone que ese es el tipo de escena donde el público se queda paralizado y aquí nada que ver. Fue como

-Analia: Soy Ana Lucia

– Pablo: pero ella está muerta😒

-A: No, me salí antes.

-P: Ah ok

Y todos#LaVenganzaDeAnalia pic.twitter.com/amLmwesK9z

— Liseth (@Miss_Malgenio) May 21, 2020