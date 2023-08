Elegida Miss Universo en 1996 estuvo marcada por la polémica tras las declaraciones de Donald Trump, entonces propietario de la franquicia de Miss Universo, que la señaló de tener sobrepeso y la obligó a hacer ejercicio en un gimnasio ante las cámaras de televisión.

Una vez dejó la corona comenzó una prolífica carrera en el mundo del espectáculo como actriz y jurado y participantes de ‘realitys’.

Ha estado en formatos como La Casa de los Famosos y Master Chef Celebrity Colombia y México, entre otros. Ahora hace parte de ‘Las indomables’, un formato en el que seis mujeres del mundo del espectáculo, conviven en una casa en Tulum, en México, y que emite la plataforma gratuita Canela TV.

(Lea también: [Video] Adele lloró en pleno concierto al ayudar a fans a revelar el género de su bebé)

Alicia Machado habló con EL COLOMBIANO acerca de este proyecto.

Nuevamente está en un reality, exponiendo su vida privada, ¿de qué se trata Las indomables?

“Es un show, es un reality show de Canela TV, una plataforma que está rompiéndola en Estados Unidos y Latinoamérica, que se descarga gratis, en el que participamos Yuri, Ninel Conde, Patti Manterola, Zuleika Rivera, Amara La Negra, que es una figura grandísima en Estados Unidos, también es cantante y reina de los ‘realitys’, y estoy yo. Estas seis mujeres nos vamos a Tulum, en México, a un lugar espectacular, paradisíaco, y empezamos a convivir entre amigas, en una especie de retiro feminista, donde nosotras nos desnudamos interiormente y hablamos de cosas que hemos pasado como mujeres. No es un reality de mujeres peleándose, al contrario, es de mujeres uniéndose frente a la vida, frente a las cosas que logramos. Lo único que queremos con este show es divertir y que las mujeres y el público empaticen con nosotras y con nuestras historias. Contamos secretos, cosas que la gente ni se imagina, que sé que les van a impactar, que les van a divertir, aparte de un montón de chismes y de cosas muy chistosas”.

¿Qué tan fácil es desnudar el alma, contar esas intimidades?

“La gente, y nosotras mismas, estamos acostumbradas al reality de la televisión convencional, pero en ‘Las indomables’ nada está escrito, simplemente tenemos un escenario para convivir entre amigas, entre mujeres que todas nos conocemos”. Machado, quien celebró la imputación a Donald Trump, también dijo: “Todas somos famosas, bellas, pertenecemos espectáculo, que nos han inventado chismes, que nos han maltratado, que nos han señalado, que nos han acusado, que hemos tenido que torear muchas situaciones para que el público se lleve la mejor impresión de uno. A las mujeres como nosotras siempre nos satanizan y siempre ha sido así.

Descubrí que no estoy sola y así como yo he tenido que librar batallas complicadas hay otras mujeres del medio igual”.

¿Qué tan picante es el formato?

“Por ejemplo, tuvimos una clase de pintura, que se inventó Yuri, que ella es la anfitriona del programa, la que nos invita a la casa, y estábamos en una clase de pintura y llega un modelo desnudo que teníamos que pintar y ahí empezaron a surgir el tema de las parejas que uno ha tenido, situaciones que ha tenido con hombres que te han hecho sentir mal”.

¿Qué tan indomable se considera?

“Lo suficiente como para tener 45 años y nunca haberme casado, jamás, ni borracha en Las Vegas, tampoco he vivido con nadie, nunca he estado en unión libre con ningún hombre, siempre he vivido sola con mi hija o mi mamá. Soy una mujer difícil de influenciar, difícil de mentirle. Muchas veces uno en la vida para poder ser alguien tienes que mostrarte fuerte, e indomable para poder avanzar, porque si no el mundo te come”.

¿Se arrepiente de haber seguido este camino del espectáculo?

“A lo mejor si me lo hubieran preguntado hace cinco años o durante la pandemia hubiera dicho que sí. La pandemia fue también, fue como un antes y después de mi vida, más que todo personal, pero apareció el programa La Casa de los Famosos que reactivó muchas cosas en mi carrera. Hoy puedo decir que no me arrepiento de este camino, pero sí de algunas cosas que he hecho en esta carrera, hay un par de proyectos de mi carrera que no me hubiera gustado haber hecho, pero también ahora los veo y digo, no, menos mal que los hice, porque de eso aprendí mucho”.

¿Qué otros proyectos la ocupan por estos días?

“Estoy muy contenta porque lancé una línea de proteínas y colágeno, y un libro biográfico y motivacional. El tema de la belleza, desde los reinados, siempre ha estado en mi vida y soy un referente para muchas mujeres sobre este tema y por eso tomé esta iniciativa. En las 13 semanas que estuve en La casa de los famosos la gente me vio perder peso, bajé 14 kilos, gracias a que puse en práctica todo eso en este libro”.

¿Está involucrada actualmente con otro proyecto en la pantalla?

“Sí, estoy como productora. Tengo una sociedad con una casa productora en México con la que estamos haciendo un par de series, donde estoy como productora asociada. Como actriz estoy por comenzar un nuevo proyecto, una nueva serie, donde voy a estar allí haciendo un personaje muy chévere”.