Este fin de semana se conoció que el Bugatti de 3 millones de dólares, unos 11.700 millones de pesos, del reguetonero ‘El Alfa’ apareció quemado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Varios medios internacionales publicaron la noticia, pero hasta el momento se desconocía el motivo por el cual el auto de gama alta estaba incinerado. Pero este lunes, ‘El Alfa’ publicó una foto en Instagram de su Bugatti achicharrado y contó al mundo qué fue lo que pasó. Pero unos minutos después borró la publicación.

Según dijo el puertorriqueño, todo hace parte de unos atentados perpetrados por un hombre conocido como ‘Bibi’, cuyo nombre real es Ariel Antonio Almanzar, quien lo amenazó por no grabar una canción con el artista Emmanuel Reyes, mejor conocido en el medio artístico como ‘El Mayor Clasic’.

“La verdad os hará libres. Llegó el momento de decir la verdad. No voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado. Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio, 14 años detrás de mis sueños sin descansar. Nunca he tenido enemigos, ni he estado envuelto en negocios de la calle”, así comienza la publicación de ‘El Alfa’.

Luego, denunció que Ariel Antonio Almanzar lo amenazó por no querer cantar ‘El Mayor Clasic’ y luego mandó a que le dispararan cuando se transportaba en un Rolls Royce por las calles de Miami. Luego fue que apareció su Bugatti quemado.

“Llegué a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el artista urbano ‘El Mayor Clasic’ obligatoriamente. Mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisará”, indicó el reguetonero en su cuenta de Instagram.

“BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VAS A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: ‘Yo soy un hombre muy peligroso’. A los pocos días me caen a tiros al vehículo Rolls Royce, y luego de ese atentado, me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueadero de mi residencia”, agregó.