Las declaraciones las dio el exbeisbolista a la revista Sports Illustrated cuando habló de la famosa velada, a la que asistió con una chaqueta rosada, en lugar de la tradicional negra de esmoquin.

“Tuvimos una gran mesa […] Teníamos a Kylie y Kendall. Y un caballero asiático de ‘Rich Asians’, el protagonista. Kylie estuvo hablando de su Instagram, su labial y lo rica que es”, le dijo Alex Rodriguez al medio.

Al enterarse de lo que había dicho el exdeportista, gracias a una publicación de la revista People, Kylie aseguró en Twitter que no fue así: “No, no lo hice. Solo hablamos de ‘Game of Thrones’”, escribió la empresaria al lado de dos emoticones de mujer con las manos a los lados y otro con la mano en la cara.

Umm no i didn’t. We only spoke about Game of Thrones 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ https://t.co/EnItnYlq0R

Rodriguez respondió al trino de Jenner y corrigió: “¡Oh, dios!, es verdad Kylie Jenner. Fui yo hablando de ti y tu línea de maquillaje y lo mucho que la aman mis hijas #GOT #Respeto #TodoAmor”.

OMG that’s right @KylieJenner!! It was me talking about you and your makeup line and how much my girls love you. #GOT #respect #alllove https://t.co/WjhoBMWeq6

— Alex Rodriguez (@AROD) June 26, 2019