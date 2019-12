“No existe. El lado de arriba es el lado de abajo, es el lado del lado, del izquierdo, del derecho, todos son arriba o al lado. No tiene”, contestó la cantante Fanny Lu (¿muy al estilo del “hombre con hombre, mujer con mujer… y en sentido contrario?), mientras reía.

Por su parte, la exprotagonista Catalina Gómez aseguró que es “el que uno muerde”, al tiempo que la ex Miss Colombia Laura González soltó una carcajada al escucharla, pero no respondió, como sí lo hizo la actual virreina nacional, María Alejandra Salazar, que no improvisó y de una dijo: “No tengo ni idea”.

Esas no son las únicas versiones que hay, pues no es la primera vez que Caracol le hace la pregunta a celebridades, en 2018 se la planteó a humoristas, entre los que hubo uno que salió con un doble sentido.“Verdad, ¿cuál es la parte de arriba de un buñuelo? En mi caso, que soy como buñuelito, yo sé cuál es la parte de arriba, porque tiene palito”, manifestó ‘Piroberta’.

También hubo otro bromistas, ‘Micolta’, que aseguró: “Pues usted lo tira y el lado de arriba es donde quedó parado, obvio”. Y uno, ‘el Mono’ Sánchez, que contestó con otra incógnita: “Es como, ¿cuál es la parte de atrás de un árbol?”.

‘Polilla’ y Alejandro Riaño también contestaron, y el segundo inventó tanto que al final ni se supo cuál creía que era la parte de arriba del buñuelo.

“Uy, no, no tengo ni idea. Nunca me he fijado. Uno va agarrando el buñuelo por donde sea. Pero, sí creo que tiene por ahí un puntico raro. No, eso no tiene… nooo, ni idea. ¿Usted sabe? [Uno nunca dice] ‘No, lo estás cogiendo mal, así no te lo comas’ ¡Nunca en la vida!”, expresó Riaño.