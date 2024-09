Pese a que ya tiene 8 meses de embarazo, la noticia se conoció hasta este sábado 28 de octubre por medio de una entrevista con ‘La red’. Allí, la caleña narró que conoció al amor de su vida hace más de un año, pero que prefiere tenerlo en el anonimato.

“Lo conocí por medio de una amiga. Seguí mi vida normal y él empezó a buscarme por redes sociales, pero yo nunca le contestaba. Después de casi un año le contesté y empezamos una relación superbonita y ya llevamos año y medio”, indicó inicialmente la actriz.

Alejandra Isaza explicó que siempre había querido ser mamá, pero que hace un tiempo lo vio bastante difícil por los medicamentos que tomó para recuperar la audición en su oído derecho.

“Tenía quistes, que es muy común en las mujeres, pero como me aplicaron esteroides para reanimar el oído, me agrandaron los quistes. No había posibilidad de que pudiera quedar embarazada, me dijeron que me tocaba por inseminación”, le contó a ‘La red’ al respecto.

Isaza explicó que fue toda una sorpresa cuando la prueba de embarazo le resultó positiva y que desde ese momento ha tenido situaciones de aturdimiento y vértigo, teniendo en cuenta lo que padece con su audición.

Por último, anunció que su hijo se llamará Salvador y que no ve la hora de poder tenerlo en sus brazos.

¿Qué le pasó a Alejandra Isaza, de ‘Tu voz estéreo’?

Hace 2 años, la también modelo perdió la audición en su oído derecho y no volvió a trabajar en televisión. Su drama comenzó a finales de 2021, cuando padeció una enfermedad idiopática, es decir, que se desconoce su procedencia.

En su momento, la actriz explicó en el mismo programa de chismes que un día estaba compartiendo con unos amigos y de repente escuchó un pito en el oído derecho. Al día siguiente, dijo, perdió el equilibrio y sentía que el mundo se le movía.

En el médico, a la artista le diagnosticaron hipoacusia súbita y perdió la audición por el oído derecho. Aunque estuvo en varios tratamientos y utilizó audífonos para tratar de recuperar la audición, este sábado le confesó a ‘La red’ que había tomado la decisión de no ponerse más el audífono porque le dolía mucho la cabeza.

