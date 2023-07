Siempre se ha visto que Alejandra Giraldo es compasiva y amorosa con los animales y con las personas cercanas, pero tiene su genio y no soporta muchas injusticias. Eso mismo se vio el pasado martes 11 de julio de 2023, cuando el conductor de una camioneta bloqueó las puertas de su carro y le sacó la rabia a la integrante de ‘Noticias Caracol’.

Según publicó en un par de historias de Instagram, a pesar de que quiso esperar y solucionar el lío, el personaje nunca apareció y ella tuvo que actuar de forma inesperada. Primero, compartió en sus redes sociales la imagen de la situación, después decidió montarse como pudo al automóvil y horas más tarde, compartió su versión de las cosas por la misma vía virtual.

En la primera historia en cuestión, Alejandra puso una foto de su carro, al lado de una camioneta grande y dentro de un parqueadero. Se ve que por las puertas de la derecha era imposible que pasara Alejandra, ya que estaba la pared, pero por el costado del conductor tampoco cabía porque parquearon la camioneta muy cerca y sin espacio para transitar.

Por eso, el texto no solo fue con molestia evidente, también usó emoticones para evitar escribir groserías:

“Hay gente que, de verdad, le importa ver… el resto del mundo… ¿Cómo me monto a mi carro? Si conocen al genio, dueño del tractor, díganle que necesito salir del parqueadero”.

Como no llegó el sujeto al lugar, tampoco hubo alguien que le respondiera en redes sociales con datos para solucionar el tema, Alejandra decidió actuar, pero contó lo que pasó un par de horas después, con cara de molestia y un texto muy claro sobre el tema:

“Desenlace de la historia: Me monté al platón de la camioneta del ‘personajillo’ y me metí por el baúl de mi carro, como pude. No quería esperar a que encontraran al protagonista porque tenía muchísima rabia. Quería llorar del desconsuelo que tenía, Es increíble como hay gente que, de verdad, le vale huevo pasar por encima de los demás”.