green

La también comediante negó ante ‘La Movida’ que se haya divorciado y que, por el contrario, mantiene su relación estable.

Además, advirtió en el programa que las noticias son falsas y se tratan de una red de estafadores que, con esa información, pretenden llamar la atención de las personas para, posteriormente, llevarlos hacia una página web falsa de compra de productos de belleza.

“Ese ‘run run’ empezó a circular en unas páginas de Facebook que montaron unos artículos ficticios de una supuesta noticia de que yo estaba vendiendo productos para la piel. Eso no es cierto porque es una red de estafa internacional”, explicó en la entrevista.

“Es el mismo artículo en donde dice: Alejandra Azcárate se separó de su marido y con ese titular atraían la atención de la gente para que entraran y leyeran el artículo, que son puras mentiras, y al final lo llevaban a un link de compra. La verdad es que no me he separado ni divorciado, ni tampoco vendo cremas que quitan las arrugas”, declaró Azcárate.

Por ello, la presentadora confesó que no sube fotos con su esposo en redes sociales con el fin de blindar su relación y no hacerla pública.

“Mi relación de pareja la protejo mucho en términos de redes sociales. Yo no saco muchas fotos con mi esposo, no me interesa. Imagínate uno estar mostrando a su marido a todo el mundo para que le digan si es bonito o feo. A mí no me importa lo que a la gente le parezca… desde que a mí me guste y me haga feliz es suficiente“, sentenció en ‘La Movida’.