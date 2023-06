Más allá de lo triste, dolorosa y sórdida que fue esa época en su vida, Alejandra Azcárate ya se refiere al tema con las enseñanzas que le dejó y asegura que le permitió abrir los ojos y darse cuenta de quiénes son las personas con las que realmente cuenta en su vida.

Lo hizo en una entrevista este fin de semana en Caracol Radio, cuando recordó lo que fue su sentir 2 años atrás cuando, como ella dice, cayó en los “sótanos del infierno”, en mayo de 2021.

“Me di cuenta, de la manera más dolorosa que pude haber aprendido esa lección, que no necesito a nadie a mi alrededor… y eso no es una postura pedante. Es la reafirmación total de lo que condensa el amor propio, y creo que uno no puede tener a las personas alrededor por necesidad, sino por voluntad”, asegura la también actriz y presentadora.

Alejandra también detalló que ese escándalo, que vinculó a su esposo con una investigación por 446 kilos de cocaína hallados en una avioneta de su propiedad, le permitió darse cuenta que su familia, sus amigos y la gente que ama la tiene es porque disfruta de su compañía.

“No porque necesite nada de ellos, me nutro de cada uno de ellos, porque yo no me rodeo de estúpidos, afortunadamente. Entonces tengo gente aportante, bacana, con buena energía, que siempre está dispuesta a ayudar, que no conoce la envidia y que tienen un sentido del humor satírico”, agregó Azcárate en esa misma entrevista.

Dice también que ese mismo capítulo le permitió entender que puede redescubrirse y se puede reparar, recapacitar y reconocerse para enfrentar la vida. Además, que encontró la concepción para darse cuenta de que no hay nadie que su piel resista.

“Lo vi claramente en los caníbales que salieron a devorarme, no me resistían, llevaban mucho tiempo esperando a que yo pisara una cáscara de banano, se estaban relamiendo los bigotes por poder argumentar por qué me iba tan bien, por qué tenía tanto, por qué era exitosa, por qué a todo le pegaba, por qué cada cosa funcionaba y era maravillosa”, agregó la recordada actriz de la novela de Diomedes Díaz, del Canal RCN.

Alejandra Azcárate recordó los ‘sótanos del infierno’ por escándalo de avioneta

La comediante también les envió un mensaje a quienes la criticaron duramente y asegura que les dio envidia y resentimiento y se aprovecharon de la situación para atacarla.

“Yo esos sentimientos en mi corazón no los tengo, nunca los he sembrado, menos ahora y después de lo que me pasó (…) hubo gente que procuró hacerme mucho daño, cogían las fotos de mi perra Mariposa, que es mi adoración, y me ponían que si la perra metía perico. ¿Cómo puede ser alguien tan enfermo?”, cuestionó Alejandra, en Caracol Radio.

Finalmente, cuestionó a los medios de comunicación porque, según dice, subieron “al columpio” a un personaje que les vendió millones.