El evento fue organizado por el canal E! Entertainment, que es la casa de las estrellas de ‘Keeping up with the Kardashians’, y por esto, en una entrevista con ‘Lo sé todo’, la colombiana confesó que ellas “tienen una actitud muy chévere, se dan mucho a la gente, muy sencillas, cero postizas. Eso me encantó”.

Además, Azcárate aseguró que Kim y Kendall físicamente la dejaron gratamente sorprendida, pues son muy bellas y tienen rasgos únicos. Incluso comentó que una de ellas está dentro de las 5 mujeres más bellas que ha conocido.