Amanezco hoy con una gran alegría porque a pesar de ser una desconocida en esta industria norteamericana, fui elegida en las principales publicaciones internacionales como una de las mujeres mejor vestidas en los People Choice Awards en Los Angeles. Sin querer caer en una postura egocéntrica, sí acepto que el orgullo es inevitable porque como amante de la moda, disfruto lo que esto significa. Tomé la decisión de apostarle al diseño colombiano y acerté. Consideré que esta plataforma podía ser un magnífico escenario para mostrar el talento que tenemos en nuestro país y lo logré. Gracias a Andrés Pajón y Felipe Cartagena por haberme leído la mente al interpretar lo que quería. Le agradezco a cada una de las personas de su taller por haber confeccionado mi vestido en tiempo récord, con las medidas enviadas por whatsapp y sin medición previa. Me lo hicieron llegar, lo recibí a la ciega y al ponérmelo comprobé porqué son una dupla ganadora. Me quedó como si me lo hubieran pintado sobre el cuerpo y anoche en esa alfombra roja me sentí dichosa volando con mis mangas bombachas. El complemento fue un aderezo en esmeraldas de Lorraine Schwartz, nuestra piedra nacional que aunque para algunos su industria interna es polémica, en muchas partes del mundo su color y poder son considerados como un tesoro. La cartera/sobre fue mi única pieza extranjera. Es de Max Azria y simplemente la elegí porque entre las opciones que tuve fue la que más me gustó. Me encanta saber de dónde vengo y no tener ni idea para dónde voy. Solo sé que como colombiana expuse lo que somos, lo que hacemos y de lo que somos capaces cuando usamos para bien nuestras capacidades. @eonlinelatino @andrespajon

