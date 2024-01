En medio de circunstancias aún no determinadas por las autoridades, Musser fue hallado sin vida en su propio hogar. Esto es lo que se conoce.

Alec Musser fue actor reconocido por participar en ‘Son Como Niños‘. Aunque también hizo parte de diferentes series como ‘All My Children’, ‘Road to the Altar’ y ‘Desperate Housewives‘, que le dieron bastante rédito, el papel de “Saskatchewan” en la primera entrega de esta serie de películas lo hizo altamente conocido.

La noticia de su muerte la dio a conocer su esposa Paige Press, quien en diferentes historias de Instagram, lo recordó. En una de ellas escribió junto a una foto del también surfista: “Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices… Fuiste el mejor prometido que pude pedir”, agregó la mujer. En otra de ellas compartió: “Fuiste el mejor padre de perros“.

Murió actor de ‘Son como niños’

El medio estadounidense TMZ dio a conocer que Musser había muerto en la madrugada del sábado 13 de enero de 2024 en su casa, que se ubica en la localidad Del Mar, en el Estado de California, Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce la causa del deceso del actor.

En algunas de sus publicaciones (post) de Instagram, son muchos los comentarios de familiares, amigos y conocidos que recuerdan al actor de ‘Son Como Niños’ como una gran persona. Según @johnwatkinsphotographer: “QEPD Hermano Alec 🙏🥺… Vamos a surfear juntos de nuevo, amigo mío… Que Dios te bendiga en tu nueva Aventura del Cielo… Oraciones y amor para la familia ❤️🙏❤️🙏“.

El propio Adam Sandler publicó en su cuenta de Instagram, junto con la foto del actor en la película en la que coincidieron: “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona.”

