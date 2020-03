green

En su trino, el excura también aclaró cuáles ya había visto para que no se las mencionaran en las recomendaciones, pero seguro no esperaba que un usuario le respondiera: “Padre, le recomiendo que se mire el hoyo’”.

Se desconoce si el tuitero, que usa un nombre curioso (‘Vendedor de humo’), le hablaba seriamente a Linero y se refería a la película ‘El hoyo’, o le estaba ‘tomando el pelo’ con una frase doble sentido.

Lo cierto es que el expadre le respondió:

“Vi ‘la profundidad del tuyo’ y dije no veo más esas películas”.

Al leer esa reacción, otra usuaria le manifestó a Linero: “Padre, ‘El hoyo’ es una película, ¿sí sabe?, y él le aseguró que sí la conocía: “Obvio. Claro que sé. Saludos”.

La mujer no quedó tan convencida y agregó: “Pues por la respuesta no parecía, Alberto”. “Pero sí, y no me gustó. No seas ingenua, me estaba ‘mamando gallo’ y le contesté ‘mamando gallo'”, puntualizó el excura.

Aquí dejamos las mencionadas publicaciones que surgieron luego de que el exsacerdote pidiera recomendaciones de series.

Me recomiendan series bacanas, (Hunters, Altered Carbon, star trek ya fueron vistas) — Alberto Linero (@PLinero) March 28, 2020

Vi “la profundidad del tuyo” y dije no veo más esas películas. — Alberto Linero (@PLinero) March 29, 2020

Obvio. Claro que se. Saludos — Alberto Linero (@PLinero) March 29, 2020