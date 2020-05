green

En las grabaciones, que ya no están disponibles en su cuenta pero fueron rescatadas por un perfil de chismes en la red social, se ve a la joven alterada y controlando el llanto para explicar que llegó a ese límite por un tema familiar, del que no dio muchos detalles.

“Ayer en la noche, a eso de las tres de la mañana, viví una situación familiar fuerte, sumamente delicada. Repito, no tiene absolutamente nada que ver con Lumar [su pareja], pero que sí me quebró, y me fracturó. Me fracturó de una forma que nadie se va a imaginar”, contó Aída Victoria.

Enseguida fue que dijo que “esta situación tan fuerte y tan dolorosa que me llevó a contemplar en la idea de acabar con mi vida”, un pensamiento que no es la primera vez que cruza su cabeza, según había contado antes en una entrevista con ‘Lo sé todo’.

“Pensé en maquillarme, arreglarme, cambiarme y buscar cuál era la dosis para ya no estar más […] La situación que viví, me hizo sentir que ya no tenía ningún sentido estar aquí”, añadió Aída Victoria, antes de recordarles a sus seguidores que su drama lo expone porque sabe que hay gente que pasa por lo mismo y lo guarda en silencio. Además, explicó que abrió su corazón en una transmisión en vivo porque si hacía un video, luego no iba a tener el coraje para publicarlo.

Aunque no especificó qué detonó su bajonazo de ánimo, entre líneas pareciera ser por algo que le dijo alguien cercano: “Las palabras perforan el alma de una persona, la acaban y la fracturan de formas inimaginables. Decirle a una persona que te sientes decepcionado o que es una vergüenza para ti, duele, fractura. Creo que uno tiene que ser cuidadoso con las personas, tiene que ser cuidadoso con qué cosas les dicen”, se escucha en uno de los videos.

Al final, Aída Victoria contó que ya consultó a su psicóloga y está tomando medicamentos que le ayudan con su salud mental: “No está mal tomar una medicación. Uno tiene que intentar sobrevivir y que uno tiene que buscar ayuda”.

