View this post on Instagram

Aida Victoria Merlano les confesó a sus seguidores que se inyectó los labios y esta feliz porque los siente como los de Angelina Jolie👄. . . . #rechismesaidamerlano #aidavictoriamerlano #aidamerlano #aidavictoriamerlanomanzaneda #aidavictoriam #barranquilla #rechismes