Varios usuarios replicaron en redes sociales algunas grabaciones que subieron los ‘influenciadores’, entre los que estaban los integrantes de Aída Cortés, ‘El descorche’, Margarita Ochoa, Anderson Niño, Tatiana Leguízamo, Marcos Vera y Camila Díaz.

Como quedó en evidencia por los mencionados videos, los jóvenes no usaron tapabocas, no guardaron la distancia pertinente y anduvieron por varios senderos, esto último iría totalmente en contra del toque de queda que hay en la región, el cual dicta que las personas quedarse en sus casas desde el sábado a las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día hábil.

El mencionado paseo hecho por los creadores de contenido se habría llevado a cabo el pasado domingo 9 de agosto; de este tuvo conocimiento el gobernador de Santander Mauricio Aguilar, quien aseguró que fueron irresponsables y, de paso, defendió la salud de los ciudadanos.

Aquí, el trino del mandatario del departamento, que incluye las historias difundidas por @eldescorche en Instagram; allí se ve que los ‘influencers’ hasta caminan por un río y se bañan en este: