Aída Cortés, una destacada creadora de contenido, compartió una experiencia reveladora que pone de manifiesto los desafíos y dilemas éticos que enfrentan las mujeres en la industria webcam.

Con más de 528 mil seguidores en Instagram y siete años de experiencia en la profesión, Cortés es una voz autorizada para abordar los aspectos menos glamorosos de este mundo. En su libro, desmitificó la idea equivocada de que el trabajo como modelo webcam es sencillo y sin complicaciones.

“No todo es lo que parece”, advierte. Según ella, la industria está llena de prejuicios y estigmas que dificultan el camino para quienes se aventuran en ella.

La creadora de contenido ha enfrentado la presión de los límites éticos y, en una revelación sorprendente, compartió la peor solicitud que ha recibido en su carrera.

“A cambio de una cantidad ilimitada de tokens, me pidieron que me pusiera unos tacones y maltratara a un gatito recién nacido”, confesó Aída.

Sin dudarlo, su rechazo fue firme y rotundo, destacando su postura ética frente a situaciones extremas. “Siempre hay decisiones que rechazo porque moralmente no estoy de acuerdo”, enfatizó.

Para ella, es esencial establecer límites claros en el trabajo y mantener la convicción de no cruzarlos bajo ninguna circunstancia.

La experiencia de Cortés refleja una realidad dentro de la industria del entretenimiento para adultos, donde los límites éticos son ambiguos y la presión por satisfacer a los espectadores puede llevar a situaciones extremas.

Sin embargo, la creadora de contenido se mantiene firme en su postura y se enorgullece de nunca haber cruzado sus propios límites.

Lee También

En medio de la entrevista con Jhovanoty y los demás integrantes de ‘El Klub’, la modelo y empresaria expuso con sinceridad sus sentimientos hacia el creador de contenidos Nicolás Arrieta, de quien confesó que le cae mal.

“Ese hombre no tiene vida, no sé qué tiene en su mente, solamente habla mal de los otros y sin informarse, que es peor. Nicolás Arrieta, qué hombre tan pesado, me cae mal”, expresó Cortés.