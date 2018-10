Serrano fue quien narró lo ocurrido al programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, donde contó que su compañera llegó un día muy indispuesta y le hizo algunos fuertes comentarios antes de que empezara una de las funciones.

“En esta función desde que ella llegó, llegó predispuesta, me hizo unos comentarios antes de empezar, y yo dije: ‘No voy a poner atención’. En la mitad de la función hay un momento en donde llegamos y nos cambiamos de ropa, ahí ella me hizo otro comentario; yo le había hecho un comentario que ella tomó absolutamente mal y, pues qué pasó, que cuando ella ya empezó a lanzar estos insultos pues claramente me defendí”, detalló para el medio.

Aunque Serrano no se quedó callada ante los insultos de Rey, la actriz comentó que en ningún momento le respondió de una forma tan hiriente.

“Nunca usé las palabras que ella usó hacia mí, dijo frases bastante fuertes y atrevidas, sobre todo porque no se miró a ella misma […] No sé qué problemas tendrá ella en su vida realmente, pero estaba llena de un dolor que se convirtió en ira y lo echó todo hacia mí, por supuesto yo me defendí, yo no soy una perita en dulce, yo soy una mujer madura y no voy a hacerme la víctima porque yo sí le respondí”, agregó la artista.