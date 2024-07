Adriana Lucía es una de las cantantes más reconocidas de Colombia, sobre todo porque le ha dado prioridad al vallenato y ha trabajado para evolucionarlo. Desde los 13 años está cantando y su talento es innegable, por lo que la música se ha convertido en su gran amor.

Eso sí, nada es más importante que su familia. Su esposo Salomón le ha dado la alegría más grande de su vida, que ha sido convertirla en mamá de tres bebes.

Sus gemelas se han ganado el cariño de cientos de seguidores que las han visto crecer gracias a las fotos y videos que publica su mamá en redes sociales, pero pocos sabían que la cantante colombiana iba a tener trillizos y no gemelas.

En entrevista con Pulzo, Adriana Lucía contó qué fue lo que pasó:

“Quiero contarte que en mi primera ecografía salieron trillizos. Claro, el susto, yo decía: ‘Me voy a morir, ¿dónde van a caber?’ Eso lo viví y todo fue natural, nada de tratamientos ni nada. Pero uno se reabsorbió y no se desarrolló. Mis bebés son gemelas idénticas, ellas son de una bolsa, una sola placenta y el otro estaba en otra bolsa con otra placenta y ese fue el que no se desarrolló. El mismo cuerpo lo reabsorbió y yo no sabía que eso podía pasar. Es más, no tenía ni idea que podía quedar embarazada de trillizos natural. Me gané el baloto. Mi hijo me dijo: ‘¿Qué se siente pasar de tener un hijo a tener cuatro’?”.

A pesar de que la idea inicial fue tener cuatro, la cantante contó que ya no tendrá más bebés y se quedará con tres.

Adriana Lucía lanzará álbum nuevo

La cantante mostrará música nueva en su álbum ‘Te lo digo en cumbia’ y además de decir que es un disco muy especial para ella, contó con la participación de sus hijas, su esposo y su suegro en un video musical.

“Hice un recuento de todo lo que les ha gustado a mi audiencia, por eso es tan significativo“, terminó de contar Adriana Lucía.

