Un chico llamado Andrés tuvo una experiencia muy tensa en el primer año de vivir en Estados Unidos, pues tuvo que enfrentar una demanda por parte del actor Adam Sandler y su productora, por haber descargado una película ilegalmente.

El joven contó a través de sus redes sociales detalladamente el suceso y relató: “Cuando me vine a vivir para acá yo vivía con un tío, y mi tío no tenía internet, así que yo todo millenial quise contratar internet llegando”. “Contraté la compañía Compcast. Mi hermano venía a visitarme, porque tengo un hermano que ya estaba viviendo aquí, y nos poníamos a ver películas en su celular. Yo sabía que él se metía a una página que se llamaba Popcorn Time y ahí podíamos ver películas”.

Andrés un día llegó a casa de un tío después del trabajo, y afirmó: “Me dijeron que había llegado un paquete, hasta se me hizo raro porque no había pedido nada. Total, abrí el paquete y vi que era un montón de hojas por parte de mi internet, que era Compast”.

Luego contó “Cuando lo abrí me di cuenta de que era una demanda a nivel Federal por haber descargado una película de Adam Sandler, de la cual no hizo mucho dinero. Obviamente me saque de ped*** porque jamás imaginaría que algo así pasaría, pero resulta que era enserio”.

Transcurrida una semana, le llegó el citatorio y detalló: “Tenía que aparecer ante un juez y un abogado para ver que ped*** con eso. Me espanté y en ese tiempo todavía estaba yendo a la escuela. El día de clases que me tocaba ir a la corte estaba sudando, tenía un chingo de miedo”.

Llegó el día de la audiencia donde el abogado explicó: “que había descargado películas, y que la compañía Cobbler, que es de Adam Sandler, como en esa película no ganó nada de dinero, se estaba enfocando en demandar a la gente que descargó la película ilegalmente para poder tratar de recuperar el mayor dinero posible”.

Andrés expuso que en su iphone no se podían descargar películas de esa página, pero el problema no fue eso, pues el hermano en su dispositivo había descargado más o menos 150 películas. “Quien estén el contrato del internet es responsable de todo lo que se descargue, entonces debe tener cuidado”.

Después de todo la situación se arregló para el joven, quien aseguró: “Llegamos a un acuerdo que me dejaban ir, que ya no iban a poner nada a mi nombre, si le daba 3 mil dólares en ese momento, porque si quería seguir el caso iba a subir a 10 mil. Le marqué a mis dos hermanos y les dije “por su culpa estoy aquí, mándeme mil cada quien”, yo puse otros mil y al final firmé un acuerdo donde me quitaban de la lista negra”.

Finalmente, Andrés agregó: “Esa fue mi historia, yo nunca había sabido de alguien que demandaran por eso. Aprendí que aguas a quién le pasan la contraseña del modem, porque todo lo que se descargue ustedes son responsables”.