Para Bueno, es una forma de estar sola de una manera sana y de enfocarse en sus proyectos profesionales.

“Las personas me dicen que un día me llegará el príncipe azul, pero lo más bonito es que me encontré a mí misma y me enamore de mí”, comentó Bueno.

Asegura que empezó a sentir esta condición cuando tenía novio y que esto deterioró la relación.

“Él me decía: ‘¿Qué te pasa?’ y yo le respondía que no sabía. Fue una etapa muy dura, pero él me entendió”, afirmó la actriz.

Bueno explicó que ella se puede enamorar de un hombre y admirar su belleza, pero está “nula” en el plano sexual.

“En este momento, yo quiero estar conmigo y me encontré una persona interesante”, puntualizó Bueno.