Vásquez regresó a Colombia en el 2020 para comenzar de nuevo, en su vida personal y profesional, aunque se ha topado con varios obstáculos que no le han facilitado el camino, contó.

No obstante, la actriz no se arrepiente, pues en España dependía de su marido, el reconocido torero Sebastián Castella, y su matrimonio poco a poco se fue complicando.

La artista aseguró en entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’ que se fueron rompiendo acuerdos que tenían y el amor de pareja se les acabó. Fue cuando ella decidió regresar a Colombia.

Vásquez, que se volvió a enamorar de un actor colombiano menor que ella, señaló que vendió un carro Porsche que tenía, tomó la plata y pidió ayuda para comprar tiquetes y volver a su país de origen.

Su esposo no le puso problema con que sacara a sus hijas porque pensó, contó la cartagenera, que ella iba a terminar volviendo con él; pero eso no pasó.

La artista contó en el programa que se vino a Colombia con sus dos hijas y una maleta, en la que tenía unas ollas que compró en España y unos zapatos de marca (costosos), que creía podía vender para conseguir algo de dinero a su llegada.

Cuándo le preguntaron por qué en su divorcio no hubo una repartición de bienes, Vásquez contó que ella dejó sus cosas, algunas de valor, guardadas en una parte de la casa que compartía con Castella; cuando fue a verificar, ya no estaban.

La artista además comentó que tampoco recibe una ayuda económica de parte del papá de sus hijas, para la manutención de ellas en Colombia, por lo que ha sido “difícil”.

“No he tenido ese apoyo económico de mi [ex] pareja para poder volver a empezar porque yo dejé 10 años [de trabajar]. […] Es muy triste ver como no hay una ley que nos proteja de verdad, que los obligue a ser padres, en el sentido de que a tus hijos no les falte nada”, declaró.