Según el relato de Marta Liliana Ruiz en ese programa, todo comenzó hace 5 años cuando encontró una lesión minúscula en su lengua. Al ver que no se le quitaba, fue al médico y se la retiró con cirugía.

El médico envió a patología el pedazo de lengua que le retiró a la actriz bumanguesa y los resultados arrojaron que era una leucoplasia, lesión blanca de la mucosa bucal que no se desprende al raspado y con la que hay riesgo de desarrollar cáncer bucal.

Hace un par de años, la lesión dentro de su boca regresó y una vez más el médico determinó que era una leucoplasia. Desafortunadamente para Marta Liliana, el año pasado, en plena pandemia, le salió una laceración pequeña en un lugar diferente, debajo de la lengua.

En mayo de este año el tamaño de la lesión aumentó y apareció un dolor que no había sentido antes. “El médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo”, expresó Ruiz en ‘ La Red ‘.

Ahora, Marta Liliana Ruiz se hará una nueva cirugía en los primeros días de septiembre, en la cual le sacarán por completo el pequeño tumor que tiene en su lengua, por lo que enfrentará un largo y complicado proceso.

“El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes, un centímetro a cada lado de la lesión”, agregó en el mismo programa.

Después explicó que en la cirugía, que puede durar unas 12 horas, le van a hacer un implante en la lengua, sacando un pedazo de su propio brazo.

“No voy a poder comer, voy a estar alimentada a través de una sonda nasogástrica, voy a estar hospitalizada durante todo este proceso. Indiscutiblemente voy a tener un lesión en el habla, espero que con tenacidad, fuerza y verraquera pueda superar este proceso, yo no quiero que este sea el final de mi carrera, soy una persona que se dedica a comunicar cosas y espero que el cáncer no sea el que me vaya a silenciar”, zanjó.