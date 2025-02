La reconocida actriz de ‘Diomedes, el cacique de la Junta’ Carmenza Gómez vivió un incómodo momento luego de recibir billetes falsos de $ 50.000 en un cajero automático de una reconocida entidad en Galerías.

(Vea también: Legendaria actriz colombiana fue estafada con falso mensaje de Netflix; le quitaron platal)

La artista compartió su experiencia en redes sociales, expresando su frustración y señalando que solo se dio cuenta del problema cuando comenzó a recibir miradas sospechosas al intentar pagar con ellos.

“Ahora me toca hacer un diplomado sobre falsificación de billetes porque, por más que me expliquen, no distingo uno falso de uno verdadero. Que la rayita, que el escudo, el papel, la tinta, la nitidez, el muñeco… ¡Me supera!”, escribió con evidente molestia la reconocida actriz.