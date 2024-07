Por: El Colombiano

Este fin de semana, los seguidores de la serie de televisión ‘Patito feo‘ vivieron un momento de emoción cuando Brenda Asnicar [Antonella] y Laura Esquivel [Patito], se reunieron en el escenario después de 17 años en Milán Italia, mientras se celebraba el festival Teenage Dream Party, el pasado 29 de junio.

Este evento suele reunir a grandes artistas de los años 2000, reviviendo una década que dejó recuerdos inolvidables. Desde finales del año pasado, el festival ha recorrido Italia, logrando estadios llenos en muchas de sus citas.

La actuación de Asnicar y Esquivel se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, y los fans no pudieron contener su emoción al ver a las dos artistas juntas, interpretando las canciones que marcaron su infancia. Además de ‘Amigos del corazón’, Laura Esquivel deleitó al público con ‘Sueño de amor’ y presentó su último sencillo, ‘Ya no me duele’.

Que Brenda (Antonella) y Laura (Patito) han vuelto a cantar juntas después de años! UNA CANCIÓN DE PATITO FEO y no me había salido nada 😭 pic.twitter.com/bbtVC3s6EV — Lady Godiva lvs Nesta 🫶🏼 (@Shelbybookss) June 30, 2024

Tras el ‘show’, Esquivel compartió su experiencia a través de un video en redes sociales, reflejando su emoción por volver a Italia y revivir aquellos días de giras en Europa.

“Estuvo increíble, por fin volví a Italia. Hice dos giras, en 2009 y 2010, y volver fue recordar toda aquella época de ‘shows’ en Europa”, comentó la recordada ‘Patito’.

“Volver a cantar las canciones… Estoy muy agradecida, me hizo recordar cuando estaba el programa, y ahora el público canta más”, añadió, destacando la conexión especial con los más de 12.000 asistentes.

Por su parte, Brenda Asnicar también expresó sus sentimientos en un emotivo texto:

“Una ciudad más, otra noche inolvidable que me regala la vida, y solo siento gratitud a todos los que lo hicieron posible, a todos los que me acompañaron y estuvieron ahí”.

“Gracias a todas esas personas que estuvieron a cada canción, cada sonrisa, todo, quedará en mi corazón para siempre, Milano 29/06/24”, concluyó.

El reencuentro de las actrices no solo revivió los momentos mágicos de ‘Patito Feo‘, sino que también reafirmó el impacto duradero de la serie en la vida de sus seguidores. Una producción creada por Alejandro Stoessel, Marcela Tinelli, Mario Schajris y Marcela Citterio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Luego de este rencuentro de Brenda Asnicar y Laura Esquivel, una de las creadoras, Marcela Tinelli, habló públicamente de la relación entre ambas, que trabajando juntas se llevaban mal.

Luego del gran reencuentro de Brenda Asnicar y Laurita Esquivel como Antonella y Patito en el show de Italia 17 años después de la serie, Marcela Citterio (Autora de Patito Feo) salió a hablar y entre líneas (y del lado de Brenda) cuenta que trabajando se llevaban muy mal… 👀 pic.twitter.com/b0w6xo4k7q — PoggiBoy ⚡ (@Poggiboy_) July 1, 2024

Los fans, que no han dejado de apoyar a sus ídolos a lo largo de estos años, continúan demostrando que la magia de este programa sigue viva.

Este evento en Milán es una prueba de cómo la música y los recuerdos compartidos pueden unir a las personas a través del tiempo y la distancia.

