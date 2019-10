Su papel es uno de los más odiados en la exitosa serie española de Netflix, en donde interpreta al director de la Casa de la Moneda, primer blanco de los ladrones que llevan la máscara de Salvador Dalí.

Varios televidentes han expresado en redes el desprecio que les produce el personaje y hasta dijeron querer callarle la boca, algo que casi pueden disfrutar en ‘Terminator: destino oculto’, en donde el mismo actor hace de Vicente, el papá de Daniela y Diego, encarnados por Natalia Reyes y Diego Boneta, respectivamente.

“‘Arturito’, de la ‘Casa de papel’, tiene la cara más golpeable. Es el personaje más molesto de la historia”, escribió un tuitero el año pasado, por ejemplo.

Arturito from la Casa de papel has the most punchable face ever. Most annoying character in history

— Nymeria Stark (@nymeriawoIf) June 6, 2018