Hoy me dijo @eguzmann que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa! Me encanto la idea. El quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado hahaha Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto… Pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodillo y… mi principe azul sacó (de nose donde) El Anillo ❤️ Claro que dije que si, claro que quiero compartir mi vida contigo, Enrique eres la persona que me hace volar! Que Dios siga bendiciéndonos para toda la vida. Te amooooo con todo mi corazón! #SueñaBonitoSeCumple