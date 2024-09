Los hechos habrían sucedido en la madrugada del 5 de septiembre, luego que la pareja departiera con sus amigos y regresaran a su hogar, ubicado en el barrio Campo Hermoso. De acuerdo con la víctima, Juliana García, su hijo les había informado que pasaría el resto de la noche en la casa de su novia, por lo que ella autorizó al actor y no vio problema.

El actor en la madrugada empezó a tener comportamientos extraños, incluso habría orinado en el armario de la habitación, por lo que la mujer expresó su inconformismo y Arango la golpeó brutalmente.

“Yo fui y me acosté, Fernando no quería acostarse y mi hijo fue y lo acostó al lado mío. Mi hijo me dijo: ‘mami voy a ir a dormir donde mi novia’ y le dije: ‘ah bueno’. Dormí tranquila y vi que se estaba orinando en el clóset. Le grité ‘¿qué te pasa, cochino?’ Y se volteó con esa brutalidad a golpearme. Yo no podía asimilar que él estuviera haciendo eso”, afirmó García.