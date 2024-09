Este sábado 7 de septiembre, Esteban Santos y Gabriela Tafur se dieron cita en el altar y se casaron después de tres años de noviazgo. La considerada ‘boda del año’ se llevó a cabo en cercanías a Cali y contó con cerca de 500 invitados.

Al ser una pareja tan mediática, diferentes usuarios en redes sociales se refirieron al tema y varias imágenes del matrimonio comenzaron a circular rápidamente. En la mayoría de ellas se mostró el ‘look’ de los protagonistas, como el que lució Gabriela Tafur y por el que le llovieron bastantes elogios.

Pero una escena en particular fue la que se robó la atención de muchos internautas y fue la que protagonizó la madre del novio, María Clemencia Rodríguez Múnera (también conocida como ‘Tutina’), con su nuera.

Y es que uno de los presentes captó el momento exacto en el que la esposa del expresidente Juan Manuel Santos le dio el recibimiento a Gabriela Tafur para después entregarle a su hijo. Con un fuerte abrazo y una mirada profunda, ‘Tutina’ mostró lo emocionada que estaba de acompañar a su hijo menor en tan importante momento.

Acá, el video en cuestión:

Otras imágenes, captadas desde otro ángulo, mostraron lo que fue la entrada de Gabriela Tafur y la emoción (hasta con llanto) que expresó Esteban Santos al verla acercarse. Allí también se vio a ‘Tutina’ bastante conmovida.

Esteban llorando viendo llegar a la mujer de su vida. Si no me miran así no quiero nada 😭 #SantosTafur pic.twitter.com/PEYnPiV8Ri

— Zorel (@zorellt) September 7, 2024