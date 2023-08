Este fin de semana el tour mundial de Karol G pasó por Miami y con dos fechas, viernes y sábado. Hasta allá viajó Greeicy Rendón con Mike Bahía para ir a ver a la colombiana cantando.

Hasta ahí, todo normal, la parejita se fue con un combo de amigos colombianos, entre ‘influenciadores’ y productores que vivieron una experiencia VIP en el Hard Rock Stadium.

Además de disfrutar el concierto en un palco, previamente pudieron estar en la parte de los camerinos y aunque no se encontraron directamente con Karol G, sí pudieron compartir con los padres de ‘La Bichota’ y hasta comer las delicias que incluía la experiencia.

Al momento del concierto, la mayoría de personas quedaron mojadas por el aguacero que cayó y Greeicy no fue la excepción porque estaba en una zona del estadio que no tenía techo. Incluso Karol G dio el concierto empapada.

Y después de una tarde llena de disfrute y de bailar en la forma en la que lo hace la intérprete de ‘Amantes’, es normal sudar y como los artistas no son cuerpos gloriosos, también puede aparecer el mal olor.

Lo bueno es que la caleña de 30 años es precavida y anda con refuerzo en el bolso, por eso en medio del concierto trató de hacerse a un lado y aplicarse desodorante.

Y aunque Greeicy no sufre de pena y no se escondió para algo tan normal, no faltó la amiga imprudente que grabó el momento para ventilarlo en redes sociales. Ah, y ella sí le preguntó: “¿golpe de ala?”.

Recordemos que en alguna ocasión Greeicy reveló que en el pasado era flojita para el aseo personal y que no le gusta ni bañarse ni lavarse los dientes, pero ya nos queda claro que eso es pasado y ahora es muy precavida con su higiene corporal.