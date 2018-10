Garrido, que actualmente se encuentra trabajando en una obra de teatro que busca concientizar a las personas sobre el maltrato, le contó al programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, que varias de sus exparejas lo han afectado la cabeza.

“He vivido el maltrato como espectador y también como víctima […] La violencia no solamente es hacia la mujer, también hay hombres que han sido maltratados por su pareja, física y verbalmente […] Una vez tuve una novia me dijo que estaba embarazada, pero las pruebas eran falsas, a mí me dio diarrea durante 3 semanas”, explicó el actor.

Y como si esto fuera poco, otras 2 mujeres lo amenazaron de distintas formas para que él no las dejara.

“Si me dejas, me corto las venas. Le dije: ‘Bueno, dale’. Estaba yo en Bogotá y la otra chica en otra ciudad me dijo: ‘Te lo dije’. Me mandó unas fotos donde se había cortado las venas”, pero cuando se vieron él quiso saber cómo estaban sus heridas y ella le respondió: “Ese era un maquillaje, lo hice para que volvieras conmigo”, agregó.