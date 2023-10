Se sigue viviendo la campaña a la Alcaldía de Bogotá fuertemente. Cada uno de los candidatos muestra sus cartas para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción pensando en dirigir a la capital.

Precisamente, este martes 12 de septiembre se dio un nuevo debate de Noticias Caracol en el que los aspirantes expusieron sus ideas pensando en ganar los adeptos necesarios para ganar las elecciones. Al respecto, hubo un cruce entre los candidatos Juan Daniel Oviedo y Diego Molano.

El hecho empezó porque Molano estaba hablando de los derechos que merecen los miembros de la comunidad LGBTIQ+, pero al querer nombrar a la población trans, este dijo “los trans”, cayendo en un error que le hizo ver Oviedo, quien aprovechó también para explicar por qué es importante que desde la Alcaldía haya equidad.

El aspirante por Reconstruyamos Bogotá, Diego Molano, dijo en su exposición la frase “la violencia contra los trans”, al referirse a las personas que son víctimas de ataques en diferentes localidades por desarrollar actividades.

Después, el exdirector del Dane se remitió a la historia y explicó que por muchos años esta comunidad se ha visto afectada con actos de discriminación, por eso se debe hacer conciencia revisando y conociendo lo que ha sucedido en la capital.

Finalmente, Oviedo se dio la vuelta mientras se expresaba ante el público, miró a Molano y lo corrigió delante de todo el auditorio. Esta replica hizo que el candidato se ganara varios aplausos.

“Así no, Diego. No se dice ‘los trans’. Se dice la población trans porque los hay hombres trans y mujeres trans. Y nuestra relación con el Gobierno Nacional va a ser de propósito, porque nosotros estamos aquí es por Bogotá, no por un cálculo político. El propósito es Bogotá”, sentenció.