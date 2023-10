En Valledupar, la capital del departamento del Cesar, se inscribieron 11 candidatos a la Alcaldía con el propósito de ganar las elecciones del próximo 29 de octubre. La lista es variada, tanto en género, como en experiencia de los candidatos.

Empezando por Ernesto Orozco, quien figura en el primer lugar según las encuestas para las elecciones regionales. El exgerente de Comfacesar fue avalado por el partido Conservador, del representante Ape Cuello, quien es su padrino político.

(Vea también: Hieren a integrante de campaña de candidato a la Alcaldía de Valledupar por robo)

Para sorpresa de muchos, en el 2019, Ernesto Orozco quedó en el segundo lugar y perdió las elecciones frente a Mello Castro, el actual alcalde de Valledupar. En esta ocasión, según conoció EL PILÓN, será el único candidato con el apoyo de los Gnecco, el clan más fuerte del departamento del Cesar.

Además de los cuestionamientos a sus polémicos aliados, el ser el candidato con mayor fuerza económica y estructura política ha convertido a Ernesto Orozco en la figura a atacar.

Campo

De los once candidatos inscritos, tres son mujeres. María Isabel Campo, hija del exalcalde de Valledupar Rodolfo Campo Soto, recogió firmas con el movimiento Renacer Vallenato, sin embargo se inscribió con el aval de Salvación Nacional. El nombre de su movimiento no es casualidad. La popularidad de su padre, quien a los 81 años volvió a hacer campaña, ha sido la pieza clave de su discurso.

(Lea también: Alcaldía de Soacha estaría ofreciendo bonos de comida a abuelos para apoyar a candidato)

Pero María Isabel Campo también ha querido promover un mensaje de necesidad de cambio en Valledupar. “Vamos a quitarle a Valledupar de las manos a quienes la maltrataron y la dejaron huérfana”, publicó en sus redes sociales.

El ‘pero’ de los críticos a su candidatura es que durante muchos años vivió en Bogotá, por decisiones familiares y laborales. Campo fue gerente de Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Desde temprano salgo a llevar el mensaje de las semillas que se requieran para plantar el renacer vallenato…

De la mano de Dios y con ustedes a mi lado vamos a quitarle a Valledupar de las manos a quienes la maltrataron y la dejaron huérfana.#amorporlatierramia pic.twitter.com/OR2j0uX6rr — María Isabel Campo C (@mariaicampoc) August 12, 2023

Mensaje anti-Ernesto

Con una campaña que se ha centrado en el emprendimiento y en atacar a Ernesto Orozco, el excongresista Christian José Moreno quiere convertirse en la segunda fuerza. El representante a la Cámara por dos periodos aspira por primera vez a la Alcaldía de Valledupar. Aunque recogió firmas con el grupo Somos Más, ante la ausencia de respuesta de la Registraduría se inscribió por el partido En Marcha.

(Lea también: Nuevo servicio de tarjetas de transporte público en Valledupar; conozca en dónde comprarla)

Durante sus dos periodos en el Congreso, el profesional en Derecho y actual candidato hizo oposición a los Gnecco, sin embargo, en una ocasión logró un acuerdo temporal con el clan político. Dicho acuerdo se rompió por varias diferencias con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien está pagando casa por cárcel por presunta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar. Ese acuerdo temporal con los Gnecco se ha convertido en el caballito de batalla de sus opositores porque el discurso del candidato se centra en vencer lo que él llama como “las maquinarias”.

A la contienda también llegó el exviceministro de Vivienda, Camilo Quiroz, quien realizó la inscripción con el aval del partido Colombia Renaciente, luego de que la Registraduría tampoco le diera respuesta a tiempo sobre las firmas que recogió. Quiroz es el candidato joven de la contienda y ha aprovechado su figura para hacer una campaña cultural y promoviendo nuevos liderazgos.

“Hay desesperanza e indignación con la clase política, la sociedad está pidiendo a gritos nuevos procesos y liderazgos honestos, por eso estoy en este camino, porque amo profundamente a nuestra tierra”, publicó en sus redes sociales.

(Lea también: Sacerdote estuvo involucrado en fatal accidente de tránsito y se salvó de milagro)

¿Su talón de Aquiles? Los opositores del candidato le cuestionan su participación en la construcción del tanque de almacenamiento de Valledupar. Inicialmente concebido por algunos líderes políticos como la solución al problema del agua en Valledupar, una vez puesto en operación el tanque no cumplió las expectativas.

Hay desesperanza e indignación con la clase política, la sociedad está pidiendo a gritos nuevos procesos y liderazgos honestos, por eso estoy en este camino, porque amo profundamente a nuestra tierra. — Camilo Quiroz H. (@camiloquirozh) August 16, 2023

El empresario

Ricardo Reyes es el gerente operativo de Supermercados Mi Futuro de Valledupar. Luego de quedarse sin el aval del Nuevo Liberalismo viajó a Bogotá y consiguió el apoyo de Opción Ciudadana, el partido de Sergio Fajardo.

Con su inscripción, Reyes dio el salto del sector privado a lo público. Desde un inicio su mensaje se centró en la necesidad de una nueva forma de administrar a Valledupar, sin lo que él llama “estructuras políticas ni contratistas detrás que solamente piensan en su beneficio propio”.

(Vea también: Anulan a aspirante a alcaldía que pagó 64 millones de pesos para lanzarse como independiente)

Sin experiencia en el sector público, Reyes es el que menos ‘peros’ tiene en la lista, sin embargo, explican los conocedores del tema, tiene el desafío de materializarse como una opción viable. ¿Lo logrará?

Al igual que Ricardo Reyes, el médico y empresario Álvaro Portilla también dio el salto de lo privado a lo público, aunque no es la primera vez que es candidato. En el 2022 no alcanzó la votación necesaria para ser senador de la República por el partido Verde. En esta ocasión, el médico recibió el aval de las colectividades Gente en Movimiento y Esperanza Democrática.

En la lista de candidatos alternativos aparece Lina de Armas, exsecretaria de Salud de Valledupar, avalada por la Colombia Humana y con las banderas del Pacto Histórico. De los 11 candidatos, Lina De Armas es la que más ha cuestionado a la clase política que gobierna la ciudad. Y con ese mensaje antiestablecimiento ha intentado unificar los votos que consiguió en Valledupar el presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2022.

No obstante, a Lina de Armas le cuestionan su pasado. Y es que en el 2019 desistió de su campaña y se unió a Mello Castro, alcalde de Valledupar. Gracias a los acuerdos programáticos fue secretaria local de Salud de Valledupar durante dos años. En esta campaña, De Armas es una de las que más cuestiona al alcalde.

(Lea también: Por hacer maniobras peligrosas en su moto, falleció hijo de candidata en Valledupar)

El cantante y la exrectora

Dentro de esa amplia gama de candidatos aparece el reconocido cantante vallenato Miguel Morales, quien aspira por cuarta vez a la Alcaldía de Valledupar. En el 2019 fue la sorpresa al obtener 20.000 votos y ser la tercera votación a pesar de que la semana anterior a las elecciones estaba en Medellín dando una presentación.

Las cosas no cambiaron. En estas elecciones, Miguel Morales continúa su recorrido por el mundo y Colombia cantando los éxitos que lo hicieron famoso, y entre semana hace campaña en los barrios. A Miguel Morales algunos candidatos siempre le han cuestionado que no “hace campaña con la seriedad necesaria”, en referencia a que no va a debates, ni realiza proselitismo político. En este caso sí pegó vallas. Incluso, otros lo cuestionan porque en dos ocasiones ha bajado su candidatura para apoyar al favorito. Esos acuerdos le permitieron ser jefe de la Oficina de Cultura de Valledupar.

La exrectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Guevara, también decidió aspirar a la Alcaldía de Valledupar con el lema de que las mujeres de Valledupar sí cumplen.

(Vea también: Número en tumba de Diomedes Díaz que no está visible y con el que muchos ganan la lotería)

A Guevara la han cuestionado porque no tendría los recursos ni el grupo político necesario para hacer viable su aspiración. Sin embargo, la exrectora ha usado la crítica a su favor y a través de redes sociales publicó que no tendría vallas ni sede, “ni parafernalia alguna”.

“Los recursos austeros de mi campaña serán para tertulias y cafés directos con la gente. No a la campaña tradicional de gastos que empeñan e hipotecan a los candidatos, mi campaña es en la calle”, publicó.

(Lea también: Ya no regalan tamales: candidato habría ofrecido dinero y boletas para conciertos)

La sorpresa ecologista

Uno de los últimos en ingresar a la disputa fue el exconcejal Ricardo Vives, quien se inscribió como candidato a la Alcaldía de Valledupar por el partido Ecologista. Su fórmula a la Gobernación del Cesar es Arturo Calderón, quien recibió el apoyo del partido luego de que los liberales le negaran el aval.

Durante su paso por el Concejo de Valledupar, Vives fue uno de los más activos e hizo parte de los que denunciaron un acuerdo del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, con un privado, lo cual llevó a que las autoridades los investigaran.

Actualmente, Ricardo Vives tiene un ‘pero’ o un desafío, y es empezar a marcar en las encuestas. Como entró a última hora a la campaña, y no tiene grandes maquinarias, aún su nombre no resuena en las calles de Valledupar.

(Vea también: Bolívar pretendería solucionar movilidad de Bogotá quitando pico y placa por 6 meses)

Antes de tiempo

A través de un comunicado, Jaime González dio un paso al costado y desmontó su candidatura a la Alcaldía de Valledupar. “En los últimos meses hemos intentado construir un proceso político que nos permita desde la Alcaldía de Valledupar contribuir a que las cosas mejoren en nuestra querida ciudad”, escribió en el comunicado.

Desde el día previo a su inscripción, Jaime González estuvo en duda porque algunos aliados le habrían quitado su apoyo económico. El 29 de julio fue el último candidato en inscribirse con el aval del Nuevo Liberalismo.

Por Deivis Caro

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.