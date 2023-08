La delincuencia está desatada. Esta vez, las víctimas fueron personas de la avanzada del candidato a la Alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, quienes fueron interceptados por sujetos, quienes intentaron generar uno de los tantos robos que se presentan en el barrio San Antonio de la capital del Cesar.

Según la versión de las víctimas, se encontraban en medio de visitas guiadas para presentar las propuestas del candidato Orozco, cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una moto en Cesar.

Al ser abordados, uno de los sujetos tiró al piso al joven Luis Aroca, mientras Cristián Camilo Flórez, de 34 años de edad, de oficio ingeniero agropecuario, era apuntado con un arma de fuego.

Al momento de acercarse a Flórez, con el fin de apoderarse de sus pertenencias, este último opuso resistencia por lo que el pistolero realizó 5 disparos, dando uno de estos en el área del pie izquierdo. Posteriormente los delincuentes huyeron del lugar, mientras personas del sector brindaron primeros auxilios a la víctima. El hecho se da en medio de la muerte de hermano de candidata a la Gobernación del Cesar.

Para Cristián Camilo Flórez de 34 años, es casi como un milagro salvarse de este hecho delictivo. “Este sujeto realizó 5 tiros, que todavía no sé, porque no me impactaron en otra parte del cuerpo. De milagro me salvé, porque si no, quién sabe dónde estaría ahora”, enfatizó Flórez.

El herido fue trasladado hasta la Clínica Pediátrica Simón Bolívar donde se recupera satisfactoriamente de las heridas causadas por este hecho. Al momento de redactar este artículo, las autoridades no se han pronunciado por este caso. Además de este hecho, también se conoció que atentaron contra la vida del rey vallenato Álvaro López en su casa, también en Cesar.