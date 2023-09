Estudiantes de la institución educativa 20 de Julio, la cual se ubica en el barrio que lleva el mismo nombre, estarían dando clases desde hace dos semanas en medio de olores fétidos debido a la circulación de aguas residuales que derivan de un pozo de inspección que se encuentra en cercanías al centro educativo. Recientemente, una profesora de colegio donde padre entró armado habló preocupada: “Nunca había pasado”.

De acuerdo a lo manifestado por el denunciante, las clases tuvieron que ser aplazadas porque la comunidad estudiantil y docentes, no aguantaban los fuertes olores que desataron las aguas servidas que rodeaban el plantel educativo.

“Es inconcebible que alrededor de 200 niños que asisten a este colegio tengan que estudiar bajo condiciones indignas, los olores son muy fuertes, tanto así que impiden la concentración y bienestar de cada uno”, expresó la denunciante.

El Pilón dio a conocer sobre el caso estableció comunicación con la empresa Emdupar para conocer si tenía conocimiento sobre la crítica situación ambiental que está afectando a los estudiantes de dicha institución educativa. Según la empresa prestadora desde hace tres semanas se encuentran en proceso de intervención para lograr quitar lo que está impidiendo que las aguas negras lleguen a su destino.

“Llevamos casi tres semanas de trabajo con el equipo de operadores para poder destapar o quitar lo que está evitando que las aguas servidas fluyan y no corran en las calles, pero ha sido complicado poder llegar hasta el punto de afectación, hemos usado equipo vactor, pero no hemos podido remover el material que está obstaculizando la red”, expresó Fabián Mendoza, jefe de Planta y Gestión Técnica de Emdupar.

En medio de la operación que realiza el equipo técnico de Emdupar, la comunidad informó que la pavimentación del sector fue entregada hace poco tiempo, por lo cual deducen que posiblemente material de desecho haya llegado hasta la red de aguas residuales.

“No sabemos si la red está conectada al pozo de inspección, porque no pasan las varillas, no pasan las mangueras, y según lo comunicado por algunos habitantes, la obra de pavimentación tiene tan solo un año. Si no llegamos a solucionar, el paso siguiente sería llamar a pólizas para que vengan y abran en espacio y darle solución, porque hemos hecho lo imposible, pero no hemos podido quitar el tapón”, agregó el jefe de Gestión Técnica.

Por su parte el ingeniero Eivar Murillo, quien se encuentra al frente de la operación señaló que: “Al parecer la contratista que ejecutó la obra de pavimentación dejó problemas técnicos, es decir la tubería no quedó bien instalada, o empalmada a la red, lo que nos ha dificultado encontrar la boca del tubo para poder quitar lo que está impidiendo el paso del agua”.

La empresa de Servicios Públicos de Valledupar pidió a la comunidad del barrio 20 de Julio “un poco de paciencia” frente a la situación reiterando que trabajarán hasta poder dar con lo que está ocasionado el vertimiento de aguas residuales en cercanía a la institución educativa, para garantizar que los estudiantes vuelvan nuevamente a retomar sus clases.

POR YUSTIN VARELA