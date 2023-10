Desde que empezó oficialmente la campaña, tres hechos han marcado la contienda por la Gobernación del Cesar: la alta probabilidad de que, por primera vez, una mujer sea elegida gobernadora por voto popular, la aparición de candidatos a última hora y la incertidumbre alrededor de la candidatura de Alexandra Pineda.

El 29 de julio, cuando vencía el plazo para la inscripción a las elecciones regionales, apareció sorpresivamente Kaleb Villalobos, inscrito como candidato a la Gobernación por el partido Alianza Social Independiente, ASI.

Sin embargo, la candidatura que más incógnita genera es la de Luz Heli Villalobos, que inscribió su nombre por el Partido Demócrata Colombiano. Hasta el momento no ha hecho campaña.

Las polémicas

Todos los candidatos que siguen en carrera tienen una polémica, investigación o cuestionamientos alrededor de su campaña. Siguiendo el orden del tarjetón, la diputada Claudia Margarita Zuleta aparece en el primer lugar.

A Zuleta algunos le cuestionan su partido: Centro Democrático. Aunque años atrás se dijo que aspiraría por firmas, al final no renunció a su curul como diputada a la Asamblea del Cesar y para no caer en doble militancia se inscribió otra vez por el partido del expresidente Álvaro Uribe. Para evitar la polarización que genera el expresidente, Claudia ha girado su campaña hacia el eslogan “Lo importante es el Cesar”.

En segundo lugar quedó Elvia Milena Sanjuán, exalcaldesa de San Diego y candidata por el partido de la U. Sanjuán es la apuesta de los Gnecco para seguir gobernando el departamento luego de 12 años. La polémica de Elvia Milena gira alrededor de dos procesos. La Fiscalía 12 seccional le imputó cargos por presuntamente celebrar de manera irregular un contrato de compraventa de un lote.

Además, en el 2019, la Fiscalía 12 seccional de Valledupar le imputó cargos por presuntamente ofrecer una alta suma de dinero a un dirigente a cambio de apoyar a un candidato cercano a sus líneas políticas.

La fuerza de la palabra

En tercer lugar aparece la periodista y candidata Katia Ospino, avalada por Fuerza Ciudadana. Además de críticas a algunos discursos, como cuando comparó sus genitales con el de la primera gestora del departamento, Cielo Gnecco, a Ospino le critican que no presentó las firmas que recogió ante la Registraduría Nacional.

Al contrario, el día de su inscripción, en un acto simbólico, entregó las firmas a Rafael Martínez, candidato a la Gobernación del Magdalena. Meses atrás, la candidata tuvo un enfrentamiento con la congresista Cathy Juvinao, quien la acusó de ser aliada del congresista Ape Cuello. Ospino se defendió asegurando que no tiene padrinos políticos.

¿Está haciendo campaña?

Una de las sorpresas de la campaña ha sido Luz Helí Villalobos, candidata a la Gobernación del Cesar por el Partido Demócrata Colombiano. Una vez inscrita no ha hecho campaña ni en las calles ni en redes sociales. Luz Helí es médico-cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, y especialista en Salud Ocupacional de la Universidad del Norte.

El médico y el exdirector

Una de las figuras más polémicas de la campaña es el empresario y médico José Luis Mayorca, candidato a la Gobernación del Cesar por el partido La Fuerza de La Paz.

Mayorca no solo es polémico por un escándalo de corrupción que enfrentó por la EPS Cafesalud y la relación con su sobrino, el expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, sino por sus declaraciones en las que cuestiona a sus contendores.

A Elvia Milena la calificó de títere; de Claudia Margarita Zuleta dijo que era sinónimo de Álvaro Uribe y a Katia Ospino la definió como “demasiada intensidad y poco contenido”. Hasta el momento, Mayorca ha sido el único candidato que ha logrado posicionar una propuesta: la de ayudar a crear 10.000 empresas en el departamento durante su mandato.

Del otro lado aparece Kaleb Villalobos, exdirector de Corpocesar. Aunque a finales de junio la Procuraduría General le formuló cargos por posibles irregularidades en un contrato de arrendamiento, a Villalobos sus opositores le recriminan y lo acusan de ser el caballo de Troya de la casa Gnecco.

Es decir, el plan B del gobierno departamental en caso de que no despegue la campaña de Elvia Milena Sanjuán. “Si hay un candidato independiente en esta contienda es Kaleb Villalobos. Detrás de mí no están caciques políticos ni partidos tradicionales”, aseguró Villalobos en una entrevista con EL PILÓN.

Pana, Sanguino y y Calderón

Surelys Pana es candidata por el partido Nueva Fuerza Democrática. La abogada vallenata coordinó la campaña del excandidato presidencial Rodolfo Hernández en el departamento del Cesar.

Pana no tiene investigaciones en su contra, no obstante tiene un fuerte desafío: hacer viable su campaña. En una entrevista con EL PILÓN aseguró que “se aburrió de escuchar que los políticos no sirven y decidió tomar acciones con un grupo de soñadores”.

En el tarjetón le sigue el exsenador Antonio Sanguino, avalado por una coalición liderada por el partido Alianza Verde. Sanguino nació en La Jagua de Ibirico, Cesar, e hizo su secundaria en Valledupar, sin embargo, desarrolló su carrera política en Bogotá, donde fue concejal en tres ocasiones.

Y esa es una de las críticas que le hacen sus contendores, quienes lo llaman el “bogotano”. Además, el ex jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá fue investigado por la Procuraduría luego de que un polémico empresario lo mencionó dentro de un presunto entramado de corrupción en la contratación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp.

Durante su paso por el Congreso, Sanguino supo construir bases en el departamento del Cesar tomando vocería en temas álgidos como la minería, oposición a la casa Gnecco, crisis del Hospital Rosario Pumarejo de López, desempleo, entre otras.

El más experimentado

Sin duda, de los 10 candidatos a la Gobernación del Cesar, Arturo Calderón es el nombre más reconocido en el departamento. Cuatro veces ha sido candidato. Esta vez las cosas son diferentes. Ya no cuenta con los apoyos de años atrás, pero sigue haciendo oposición a los Gnecco. Y por eso ha sido el abanderado de la unión entre los candidatos alternativos.

Por Deivis Caro

