Gustavo Bolívar es uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá que está peleando fuertemente por ganar las elecciones del 29 de octubre, sin embargo, uno de los cuestionamientos constantes a su llegada al Palacio Liévano es que el dinero que ganará será menor que lo que obtenía como senador.

Cuando Bolívar decidió renunciar a su curul en el Senado aseguró que lo hacía porque debía cuadrar sus finanzas. Según él, estas se debilitaron durante los 4 años que estuvo trabajando en el Congreso, razón por la que hace unos años puso en venta su casa de Miami.

“En el momento en el que a los políticos nos tocó mostrar nuestra declaración de renta, yo era uno de los que más pagaba. En el año en el que nos obligaron a mostrarla pagué 1.700 millones de pesos. Yo tenía que retirarme del Congreso y recargarme”, dijo en La Luciérnaga, de Caracol Radio, sobre sus ingresos.

Fue por eso que luego de retirarse volvió a lo que mejor sabe hacer: escribir novelas. “Me vi en la necesidad y el amor que tengo por las letras de regresar a mi actividad primaria que son los libretos”, aseguró en una entrevista con RCN.

Gustavo Bolívar actualmente tiene dos novelas con las que asegura podrá tener solvencia económica para trabajar como alcalde de Bogotá sin pensar en lo económico.

“Empecé a escribir dos novelas desde enero que en la actualidad sigo haciendo y con eso me voy a recargar”, dijo en Caracol Radio. Posteriormente, en el debate de El Tiempo en el que se peleó con Darcy Quinn, contó a qué canales se las venderá: “Yo hoy estoy trabajando en la mañana haciendo dos novelas: una para RCN y otra para Telemundo, tengo los contratos y con eso voy a financiar mi estadía en la Alcaldía porque afortunadamente soy el mejor escritor y el mejor pago de Latinoamérica”.

Aunque no dijo las cifras que recibirá, será una buena cantidad para que le permita tener una solvencia económica que le permita no trabajar más en novelas por otros cuatro años, tiempo que durará en la Alcaldía de Bogotá.

Gustavo Bolívar lleva más de 25 años escribiendo textos para televisión y varias de sus series y novelas han tenido mucho reconocimiento nacional e internacional. En total, según cifras dadas por él mismo, ha escrito 12 libros y 4.500 libretos para televisión.

Cuánto pagó Gustavo Bolívar a la Dian y deudas que dice tener

En el debate de El Tiempo, el candidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá aseguró: “He pagado en 4 años 7.000 millones de pesos a la Dian. Es obvio ningún salario me alcanzaría para cubrir eso, es decir, para mí, esos salarios son marginales. Pago impuestos en esa cantidad porque toda mi vida me la he pasado trabajando sentado en una silla produciendo libretos, produciendo libros y me ha generado unas ganancias que me hacen pagar esos impuestos. Hay hay contadores que me dicen ‘Bolívar no pague tanto. Vengo yo le arregló’, pero no me interesa”.

Aunque en el Senado se gana un buen salario, Gustavo Bolívar dice que sus impuestos son por otras razones: su hotel, sus viviendas y otros ingresos que tiene por diferentes negocios que ha hecho con lo que recibió en su época como libretista y escritor.

De hecho, una de sus promesas al llegar al Senado fue donar su salario a una fundación, aunque esta terminó siendo de él mismo y administrada por un familiar. Eso se sabe desde el 2018 y así lo recalcó en Caracol Radio.

“Cuando decidí hacer la donación de los salarios, porque nunca he tomado un peso del erario, traté de hablar con varias fundaciones, pero siempre había como una cuota de administración de esos recursos. Yo puse un tuit en 2018 mostrando una carta pidiéndole al BBVA que girara los recursos a esta fundación, que es la que administra mi primo Germán Calvo”, explicó.

Además, en una conversación Semana habló del hotel, que es uno de los negocios que más se le vino al piso y que incluso lo llevó a tener una confrontación con el actor Bruno Díaz. “Con el ingreso a la política se me bajaron los ingresos en un 90 %. Tengo una casa en Miami, un apartamento de renta, un hotel en Girardot, al que le agregó toboganes y otras cosas“, dijo.

