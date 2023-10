Otra vez el copresidente del Polo Democrático y exrepresentante a la Cámara Germán Navas Talero agredió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dejando ver el poco o nulo respeto que siente por las mujeres y por la autoridad.

En febrero de este año, Navas Talero, que defiende a rajatabla la idea del presidente Gustavo Petro de cambiar lo que ya está contratado del metro de Bogotá, ya había atacado a la mandataria que se sitúa en la orilla opuesta pues defiende con vehemencia lo que ya está pactado y en marcha.

En esa ocasión, Navas Talero escribió un trino que poco después borró, aunque varias personas alcanzaron a rescatar mediante pantallazos: “Propongo una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa”, expelió, y recibió una andanada de críticas.

Su actitud también la ha repetido contra otras mujeres de la política como Catherine Juvinao, entre otras. Por eso, se ha ganado el rechazo de amplios sectores de la sociedad, sobre todo de los que entienden y buscan que la política en el país se haga con altura y con respeto.

Ahora, Navas Talero se fue lanza en ristre contra la alcaldesa al llamarla ‘Zorrilla’, con el pretexto de atacar a Carlos Fernando Galán, de quien dice que sería lo peor que le podría pasar a Bogotá si gana las elecciones el próximo domingo.

La alcaldesa prefirió no responder el agravio de Navas Talero. Más bien, aprovechó la oportunidad para reiterar sus críticas, no solo a quien la insultó, sino al petrismo: “Lo de Navas Talero del petrismo contra las mujeres es violencia de género y política”.

Después le dejó caer encima el tema del metro tanto al exparlamentario como a la colectividad política: “En el Concejo de Bogotá todo el petrismo votó NO al Metro subterráneo a Suba y Engativá y NO a las becas universitarias para #JovenesALaU y además insisten en parar y cambiar la Línea1”.

Además, aseguró que “el programa de gobierno radicado del petrismo propone cambiar para subterranizar un tramo de la Línea1, lo cual atrasaría una década el proyecto y además cuesta por lo menos $12billones más que pretenden sacarnos de los bolsillos”.

Y destacó lo que encuentra como una gran incongruencia: “Ayer se despertaron yendo a una oficina a decir que mentiras que no lo quieren parar [en relación con el acto de Gustavo Bolívar de ir a una notaría a firmar su postura frente al metro], pero el Presidente [Petro] amanece hoy en China tratando de convencer a ese gobierno de parar y cambiar la primera línea”.

Aprovechó la situación para reiterar sus arengas, ya muy familiares entre la ciudadanía: “Bogotá Se Respeta! A Bogotá no se le engaña y no se le sabotea! El futuro del Metro no se decide en China sino en las urnas de Bogotá. El Metro no es un capricho, es una absoluta necesidad para salir del trancón y mejorar la movilidad”.

