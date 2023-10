La coyuntura electoral ha revivido el debate por la Línea 1 del Metro de Bogotá. Un viaje a China de Petro está en medio, mientras la obra avanza en un 25 %, y queda poco más de una semana para que Bogotá elija nuevo alcalde.

Este es el contexto en el que la alcaldesa, Claudia López, se refirió a las elecciones y mencionó que ni el presidente, ni su homólogo chino, pueden cambiar el contrato del metro.

Aunque ya se había referido al respecto, López volvió a hablar el metro en la emisora Blu Radio. Según ella, por más que el presidente quiera cambiar la Línea 1 yendo a China a conversarlo con Xi Jinping, el contrato no puede ser cambiado por los mandatarios.

“Qué bueno que el presidente vaya a China, es su agenda. Pero, el contrato lo firma la Alcaldía, y mientras el alcalde no acepte cambiar el contrato, no se cambia y punto. El mismo presidente reconoció que la decisión no se tomará en su viaje, sino en las urnas”, señaló López en la entrevista. La alcaldesa añadió que tiene información de que el Gobierno chino, no dialoga sobre contratos específicos.

Sumado a esto, advirtió que los bogotanos estarían a punto de tomar la decisión entre la propuesta del presidente y la de López. “Si optan por la propuesta del presidente, ya no estaría listo el metro en 2028, sino por lo menos en 20235. El presidente tiene su partido y ese partido tiene su posición en elecciones”, añadió refiriéndose al candidato de Petro por la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar.

“Por quién decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China. Ojalá la posibilidad real de tener un tramo subterráneo en la primera línea, para darle más potencia al metro de Bogotá, y hacerlo”, señaló, por su parte, Gustavo Petro en su alocución en Bosa.

Ante las declaraciones de la alcaldesa, Gustavo Bolívar no se quedó callado. Al parecer se sintió aludido y se expresó diciendo que la alcaldesa estaba “participando en política”, e instando a no votar por él. “La alcaldesa Claudia López, participando en política dice “no voten por el q va a parar el metro”. Nadie va a parar el metro. No se puede. Esta asustada y necesita q gane Galán porque sabe q llego a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa”, así escribió el candidato en su cuenta de X.

El futuro de la Línea 1

Durante la apertura de la licitación de la Línea 2, Claudia López aprovechó no solo para hacer anuncios de obras en Suba, sino también se refirió a la Línea 1 del Metro, la cual va en 25 % de ejecución y sigue a la espera de los estudios del Gobierno Nacional que evalúan la posibilidad de soterrar un tramo de la Caracas y a las posiciones de algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá. En este contexto, la mandataria lanzó dardos.

“Ustedes tienen que decidir si escogen a alguien que la pare o a alguien que la termine. Si gana alguien que la pare, no la vamos a tener nunca”, señaló la mandataria. También mencionó que tras las elecciones, el foco no debe estar solo en el ganador. “Quien saque la segunda votación más alta va al Concejo. No es solo importante quien gane, sino también quien quede de segundo”, añadió.

