Rafael Quintero, candidato a la Alcaldía de Bogotá, no es tan conocido como Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar o Juan Daniel Oviedo; sin embargo, está dentro de las opciones para disputar el segundo cargo más importante del país.

El político se hace llamar ‘el candidato del barrio’, pues ha tenido una vida luchada desde que era niño; él dice que eso le ayudó a mejorar en su vida profesional y a ser mejor persona.

En charla con el medio mencionado, el aspirante contó detalles de su vida como su gusto por el deporte; incluso, estuvo muy cerca de ser jugador profesional, pero su familia no lo apoyó.

“Yo jugaba mucho fútbol y estuve en las inferiores de Millonarios, pero mi mamá no me dejó [seguir] porque decía que el fútbol [no] era [bueno], que no tenía futuro y que debía ser un doctor”, contó el aspirante.