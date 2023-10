El partido de la U denunció este martes, 26 de septiembre, amenazas en contra de la candidata a la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, al parecer, por parte de disidencias de las Farc.

Por medio de un comunicado, el partido rechazó el panfleto intimidatorio que se ha estado difundiendo en contra la aspirante a la gobernación, “es absolutamente inaceptable que durante esta época de campaña política busquen intimidar a los candidatos y constreñir a los electores”.

De igual manera, el codirector del Partido de la U, Juan Carlos Garcés Rojas, precisó que “el ejercicio de la democracia se ve restringido con este tipo de acciones criminales. Hago un llamado a la fuerza pública y al Gobierno nacional para que brinden seguridad a los candidatos y a la población”.

Se conoció que dicho panfleto amenazador fue entregado en el Centro de Convenciones Las Pilas de Cali, firmado, al parecer, por la Columna móvil Jaime Martínez de las Farc-EP, en donde declaran Toro como objetivo militar.

La candidata a la gobernación del Valle manifestó que no se dejará amedrentar ante las amenazas de las Farc y que no parará en su “empeño por recuperar, con autoridad, la seguridad del departamento”.

Igualmente, indicó que se solicitó a las autoridades garantías de seguridad para proteger a las personas propietarias, administradoras y trabajadoras del centro de convenciones, así como de sus instalaciones.

“Hay quienes piensan que me van a derrotar con amenazas al ver que el favor de los ciudadanos está de nuestra parte. No vayan a pensar ni por un instante que me voy a amedrentar, este sueño de devolver la autoridad al Valle del Cauca no lo detiene nadie porque está en manos de Dios y del pueblo vallecaucano. Solo ellos o los fallos de los jueces pueden decidir sobre los destinos democráticos, nadie más. No vayan a creer que como no son capaces de ganar en las urnas, me van a poder detener con amenazas”.